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Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak: Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:25 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:31 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde
    terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı
    ."
  • Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya,
    "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.
    " ifadesini kullandı.

Şehitlerimizin kimlikleri beli oldu: Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı
Şehitlerimizin kimlikleri beli oldu: Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in fotoğraflarına yer verildi."Kahraman silah arkadaşlarımız 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Hain saldırıya tepki yağdı siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor: Hain saldırıya tepki yağdı siyasilerden peş peşe mesajlar geldi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yayınladığı taziye mesajında "Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim" ifadelerini kullandı.


#İçişleri Bakanlığı
#operasyon
#Kahramanlar-41
#Ali Yerlikaya
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