Şehitlerin izinde

Enver Paşa komutasında, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan 90 bin Mehmetçik, “Asım’ın nesli asrın yürüyüşünde” sloganıyla Allahuekber Dağları’nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye’nin dört bir tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesine akın eden, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

HAREKAT ANLATILDI

“Fedakar” ecdadı anmak için bir araya gelen “vefakar” gençler de, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıçam ormanları ve karla kaplı tepelere dev Türk bayrakları asıldı. Yürüyüş güzergahındaki evlerde oturan kadınlar ile bazı vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri yürüyüşe katılanlara ikram etti. Katılımcılar, 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı tören alanına ulaştı. Buradaki programda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim okunması sonrası şehitler anısına üç el saygı atışı yapılarak Sarıkamış Harekatı katılımcılara anlatıldı.

GENÇLER MEDENİYETİ TAŞIYACAK

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Şehitlerimizin yaşadıklarını anlamak için bugün bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Onların bu toprakları kimseye yar etmediği gibi bizde yar etmeyeceğiz. Çanakkale, Sarıkamış ve 15 Temmuz ruhuyla yarınlara yürüyeceğiz. Türkiye Müslüman coğrafyaların lideridir. Düşmanlar asla başı dik bir Türkiye görmek istemiyorlar. Türkiye’nin bekasını gözetirken nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Her zaman ‘vefalı Türkler geldi’ dedirtmeye devam edeceğiz. Bu yükü hakkıyla taşıyacağız. Bu emanete gençlerin nasıl sahip çıktığını bugün gördük. Bu gençlik medeniyeti yükseklere taşıyacak. Bu gençliğin daha çok çalışması ve üretmesi için gayret göstereceğiz. Sizler de yarınlar için çok çalışacaksınız. Bizler sizlerin bu emanete sahip çıkacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizlerden ricam bir anınızı dahi israf etmeyin” dedi.

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Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

ANALARIN YÜREĞİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Tarihin gelecek nesillere taşınmasının önemli olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise şöyle devam etti: “Biz bastığımız her toprağı yurt edinmiş bir milletiz. Yurdumuz candan vatan sevgimiz ise imandandır. Bunlar İçin Çanakkale’de yanmış, Kars’ta donmuşuz, biz bir ölmüş bin dirilmiş bir milletiz. Sarıkamış’ta anaların yüreğine ateş düştü. Bizim için hala beyaz bir hüzün olarak durmakta. Bizim milletimiz yoksulluğunda fukaralığında kimin ortadan kaldıracağını bilir. Tarihimizi gelecek nesillere aktarabilmek için Sarıkamış şehitleri tanıtım merkezinin inşasına başladık. Bu dağlar bizimdir gençler sahiplensin. Bugün bu kadar genç bu kış gününde şehitlerine yürüyorsa toprak capcanlıdır. Bugün şehitleri ile yürüyor bugün Türkiye şehitlerine yürüyor.”

90 bin ana kuzusunu şükranla anıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılı dolayısıyla Sarıkamış Harekatı ve Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından, “Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.” başlıklı paylaşımda bulunuldu. “Zamanı dondurarak tarih yazanların anısına... Sarıkamış” mesajının yer aldığı videoda, Sarıkamış Harekatı ve Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yanı sıra Ahmet Şafak’ın Sarıkamış isimli şarkısı yer aldı. Paylaşımda, “Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde hür ve bağımsız yaşayalım diye şehadete yürüyen 90 bin ana kuzumuzu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadesine yer verildi.

Türkiye unutmadı

Sadece Sarıkamış’ta değil Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar ‘beyaz hüzün’ü anmak için bir araya geldi. Sivas, Düzce, Hakkari, İstanbul, Antalya gibi illerde dağlara çıkan vatandaşlar fedakar ecdadı anmak için yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde dev Türk bayrakları taşırken, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.