Şehitlerine koştular

Kurban Bayramı’nın ilk günü ülkenin dört bir yanındaki şehitliklerde yoğunluk yaşandı. Edirnekapı Şehitliğine gelen şehit yakınları, kabirlerin başında dua etti. Şehitlerin mezarını temizleyip su döken ve çiçek bırakan aileler, kabirlerin başında Kur’an-ı Kerim okudu.

Şehit annesi Aysel Gürel, her cuma günü olduğu gibi, her bayramda olduğu gibi oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirterek, “Bayramın üçüncü günü şehit olduğu için bizim çok zorumuza gidiyor bu bayramlar. Hiç bayram yapamıyoruz. Çok zor evlat acısı. Allah kimseye vermesin. Allah’ın takdiri, ne diyeceksin vatan sağ olsun. Devletimiz sağ olsun” ifadelerini kullandı. Oğlunun Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, sınır bölgesindeki terör saldırısında şehit olduğunu söyleyen Gürel, “’Bayrama izine geleceğim, sürpriz yapacağım’ diyordu. Geldi. Öyle de geldi böyle de geldi işte. Sözün bittiği yer. Kolumuz kanadımız kırık” dedi.

Ayrıca, 15 Temmuz şehitleri yakınları, bayram namazını idrak etmek ve bayramlaşmak için Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitler Makamı mescidinde bir araya geldi.

Şehit aileleri, ‘Bayramda onlar bize gelemedi, biz onlara gittik’ dedi.

BURUK BİR BAYRAM OLUYOR

Başkentte de Kurban Bayramı’nın ilk günü şehitliklerde duygu dolu anlar yaşandı, şehit aileleri, yakınlarının kabri başında dua etti. Cebeci Şehitliği’nde Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretlerde yoğunluk yaşandı. Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında Kur’an okudu, dua etti, hüzünlü anlar yaşandı. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2009’da oğlu Piyade Uzman Çavuş Salih Akyürek’i şehit veren Şuayip Akyürek, duygulu olduklarını ancak yine de “Vatan sağ olsun” dediklerini söyledi. Her bayram aynı hüznü yaşadıklarını belirten Akyürek, “Her bayram geliyoruz. Onlar bize geleceğine biz onlara geliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi. Oğlu Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara’yı 2016’da Van Gürpınar’da şehit veren Sadık Kara da oğlunun, çatışmada nasıl hayatını kaybettiğini anlattı. Kahramanmaraş’ta da şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.

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