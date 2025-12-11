Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şekerleme fabrikasında patlama: Yaralılar var

Şekerleme fabrikasında patlama: Yaralılar var

11:3811/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Konya'da şeker fabrikasında patlama meydana geldi
Konya'da şeker fabrikasında patlama meydana geldi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, şekerleme fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da gerçekleşen olay, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın buhar kazanında belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Hasara yol açan patlamada 1 işçi yaralandı. İhbarla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.




#Konya
#patlama
#şeker fabrikası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ personel alımı kura takvimi