İstanbul'da bodrum katındaki dairede patlama: İki kişi yaralandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası yangın

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, büyük korku ve paniğe neden olan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sat 19.00'da meydana gelen patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun değerlendirildiği ve bölgede bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.







