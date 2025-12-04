Yeni Şafak
İstanbul'da sürücülere havadan ceza yağdı

18:094/12/2025, الخميس
IHA
Denetimlerde 104 araca 103 bin lira ceza kesildi.
Denetimlerde 104 araca 103 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Beykoz'da hatalı park ve kural ihlali denetimleri gerçekleştirildi. Dron destekli denetim sonucu 54 araç hakkında yasak park, durak içi hatalı park ve yaya yoluna park maddelerinden 53 bin 522 lira; ‘kaynak yapma’ olarak bilinen trafik kuralı ihlaline yönelik uygulamada ise 50 araç sürücüsüne toplam 49 bin 650 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesi genelinde dron destekli hatalı park ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 104 araç sürücüsüne toplam 103 bin 172 lira cezai işlem uygulandı.

'Kaynak' yapanlara ceza

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dron destekli hatalı park denetimlerinde, özellikle İETT durakları çevresinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 54 araç hakkında işlem yapıldı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun yasak park, durak içi hatalı park ve yaya yoluna park maddelerinden 53 bin 522 lira para cezası kesildi. Motorize trafik ekipleri ise Kavacık TEM kuzey ve güney katılımlarında ‘kaynak yapma’ olarak bilinen trafik kuralı ihlaline yönelik uygulama yaptı. Trafik işaret ve levhalarına uymadığı belirlenen 50 araç sürücüsüne toplam 49 bin 650 lira ceza verildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini öğrenildi.



