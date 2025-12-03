Yeni Şafak
Yalova’da çakarlı otomobil sürücüsüne 276 bin lira ceza

20:543/12/2025, Çarşamba
IHA
Sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu
Yalova'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptığı sırada, ön bölümünde çakar tespit ettikleri otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira para cezası kesti.

Yalova’da aracına çakar taktıran sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.


Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çakarlı araçlara yönelik yaptığı denetimlerde, otomobilin ön bölümünde çakar tertibatı bulunduğu tespit edilen 34 plakalı otomobilde yapılan incelemede sürücü B.T.’nin idaresindeki aracın, 71/1-G
"Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik"
çerçevesinde olmadığı tespit edildi.

26/2
"Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır"
maddesi gereğince sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücünün belgesi 30 gün süreyle geri alındı.


