Adana’daki zincirleme kaza: Sürücü hayatını kaybetti

22:4330/11/2025, Pazar
IHA
Zincirleme kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kozan istikametinden Adana'ya gitmekte olan İ. G. idaresindeki traktöre Şükrü Boy idaresindeki otomobilin arkadan çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Traktör sürücüsü İ .G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Boy, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.


Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde dün Kozan istikametinden Adana istikametine gitmekte olan İ.G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktöre, Şükrü Boy idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobil arkadan çarpmıştı. Kaza sonrası aynı istikamette ilerleyen İ.Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon da kazaya karışan otomobile çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Boy ve yanında bulunan A.B. yaralanmıştı. Traktör sürücüsü İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Boy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.



