Canan Karatay eşini kaybetti

08:2225/11/2025, Salı
Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları yaşıyordu.
Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları yaşıyordu.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıldır evli olduğu eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetti. Ali Başak Karatay, yarın Moda Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Sağlık üzerine açıklamaları ve beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşini kaybetti. Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları yaşıyordu.


CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK

Ali Başak Karatay'ın vefatına ilişkin Karatay ailesinden yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

"EŞİME YANINDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"

Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşine duyduğu sevgi ve bağlılığı, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı." sözleriyle ifade etmişti.


DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da doğdu. ABD'nin New York kentinde bulunan özel araştırma üniversitesi Syracuse University'den mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

