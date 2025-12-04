Kış lastiği denetimleri: Sürücülere ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda kış lastiği denetimi yaptı.

1 Aralık'tan itibaren geçerli olan kış lastiği uygulaması kapsamında araçlar denetlenirken, lastikler kontrol edildi.

Çevirmeye takılan 10 ticari araç sürücüsüne sabah 11.00-15.59 arası ve akşam 23.00-05.59 arası haricinde trafiğe çıktıkları için toplam 9 bin 930 lira ceza kesildi.