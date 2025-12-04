Yeni Şafak
Kış lastiği denetimleri: Sürücülere ceza yağdı

10:454/12/2025, jeudi
DHA
9 bin 930 lira ceza kesildi.
Bursa'da kış lastiği denetimi yapan trafik polisi ekipleri, 10 ticari araca 'yasak yol saati' cezası uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda kış lastiği denetimi yaptı.

1 Aralık'tan itibaren geçerli olan kış lastiği uygulaması kapsamında araçlar denetlenirken, lastikler kontrol edildi.

Çevirmeye takılan 10 ticari araç sürücüsüne sabah 11.00-15.59 arası ve akşam 23.00-05.59 arası haricinde trafiğe çıktıkları için toplam 9 bin 930 lira ceza kesildi.



#Kış lastiği
#trafik
#denetim
