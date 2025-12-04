Togg T10F hem Almanya'da hem Türkiye'de gaza bastı: İşte Kasım'ın en çok satan otomobilleri listesi

Kasımda en çok satılan otomobil Clio oldu





Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında yüzde 100 elektrikli araç segmentini Togg T10F ve Tesla temsil etti.

Model bazında kasım ayındaki satışlarda Clio 4 bin 468 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 4 bin 110 ile Renault Megane Sedan bulunurken, 3 bin 562 ile BYD Seal U listede üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ayda Togg T10X ise en çok satılan otomobiller listesinde 15. sırada konumlandı.