Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da kuraklık alarmı: Terkos Gölü kuruma noktasına geldi, ortaya çıkanlar şoke etti

İstanbul'da kuraklık alarmı: Terkos Gölü kuruma noktasına geldi, ortaya çıkanlar şoke etti

19:104/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Gölü’nde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düştü. Suyun çekilmesiyle birlikte yıllardır göl altında kalan tarihi su kanalları ve iskeleler gün yüzüne çıktı. Göl üzerinde bulunması gereken tekneler ise karaya oturdu. Tarihi su kanalları havadan görüntülendi.

İstanbul’un Avrupa yakasında, Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü, Bizans döneminden bu yana kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor.

Ancak son dönemlerde azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle göldeki su seviyesi gözle görülür biçimde geriledi.

Balaban kıyısında su çekilmesi yaşanırken, göl tabanında onlarca yıldır kullanılmayan tarihi su kanalları ortaya çıktı.


Suyun çekilmesiyle birlikte göl üzerinde yer alan iskeleler toprakta kaldı, tekneler karaya oturdu. Etrafı çamurla kaplanan göl kıyısında ortaya çıkan görüntüler, kuraklığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.


İstanbul’un su kaynaklarında doluluk oranının yüzde 20 seviyelerine kadar gerilerken Terkos Gölü’nde daralan su alanı, gün yüzüne çıkan tarihi yapılar ve kıyıya oturmuş tekneler dronla havadan görüntülendi.


#Terkos Gölü
#Kuraklık
#Su kanalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. Yargı Paketi'nde kabul edilen maddeler hangileri? 11. Yargı paketi neler sunuyor? Dolandırıcılık suçu, avukatlık kanunu, infaz, af düzenlemesi, icra ve iflas kanunu son dakika gelişmeleri