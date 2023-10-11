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Sekiz ili kana bulayacakları: 27 bölücü terör örgütü üyesi eylem hazırlığındayken yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Kenan Biter
08:29 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt genelinde başarıyla yürütülen ‘Kahramanlar’ operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.


Bakan Yerlikaya operasyonlar kapsamında sekiz ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı


Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷


Allah ayağınıza taş değdirmesin.






#Kahramanlar operasyonları
#Ali Yerlikaya
#Operasyon
1 saat önce
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