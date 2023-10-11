Sekiz ili kana bulayacakları: 27 bölücü terör örgütü üyesi eylem hazırlığındayken yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt genelinde başarıyla yürütülen ‘Kahramanlar’ operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı
Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷
Allah ayağınıza taş değdirmesin.