Selçuklu Belediyesi SAGEM ile aile yapısına katkı sağlıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından aile yapısını korumak ve bireyler arası ilişkileri güçlendirmek için faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) bu noktada Selçuklu Vizyonu ile sürdürdüğü örnek çalışmalarla takdir topluyor. Başkan Pekyatırmacı “Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte ailenin yapısının korunmasına yönelik yaptığımız çalışmalar daha da anlam kazandı" dedi.
Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), “Sağlıklı ilişkiler ve huzurlu aile için yanınızdayız” sloganı ile evlilik öncesi danışmanlık, aile hukuku danışmanlığı, aile ve çift danışmanlığı, manevi danışmanlık ve oyun terapisi konularında ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunuyor. Memnuniyet oluşturan bu hizmetleri ile aile ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayan merkez, açıldığı günden bu yana her yaştan aile bireyini kapsayıcı seminerlerle Selçuklu Belediyesi’nin aileyi önceleyen büyük projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
“SAGEM ile aile yapısının güçlenmesine katkı sağlıyoruz”
Toplumun en önemli yapı dinamiği olan aileyi güçlendirmek, korumak adına SAGEM’in Selçuklu Belediyesi’nin vizyon projelerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı önemli bir hedef olarak gördüklerini ve SAGEM ile bu doğrultuda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.