Selçuklu Belediyesi SAGEM ile aile yapısına katkı sağlıyor

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edildi. Bizler de huzurlu bir toplumun ancak güçlü bir aile yapısı ile sağlanabileceğini düşünüyor ve bu doğrultuda “Güçlü Aile Güçlü Toplum” anlayışla çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Aileyi merkeze alan bu önemli projeyi Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Selçuklu İlçe Müftülüğü, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi ile iş birliği içinde yürütüyoruz. Yarınlara güvenle bakabilmenin, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın temel şartının “Güçlü Aile Güçlü Toplum” anlayışından geçtiğini düşünüyoruz. Bu yüzden aile kurumunu önemsiyor ve SAGEM ile aile yapısını güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda alanında uzman danışmanlarımız eşliğinde aile yapısını tehdit eden unsurların ve aile içerisindeki iletişim problemlerinin önlenmesine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyoruz. Tabi tüm bu çalışmaların yanı sıra ailelere ve çiftlere yönelik aile içi iletişimi güçlendirme, sorunlara çözüm bulma ve hayata rehberlik edecek yeni bakış açıları kazanmak amacıyla hemşehrilerimizin yoğun katılımları ile farklı konularda eğitim semineri de düzenliyoruz. Hizmet vermeye başladığımız zamandan bu yana her biri aile yapısına ayrı katkı sağlayacak geniş katılımlı altı seminerle ailelerimizi buluşturduk ve 1818 danışanla bugüne kadar 6810 seans gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz seminerlerimizin ve görüşmelerin aile bütünlüğü ve bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, emeği geçen danışmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Seminerlere ve seanslara yoğun ilgi göstererek bizleri memnun eden vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum”