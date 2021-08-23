Gündem Selde denize sürüklenen tomruklar temizlenmeye başladı
KASTAMONU SİNOP BARTIN

Selde denize sürüklenen tomruklar temizlenmeye başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Sinop, Kastamonu ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında, denize sürüklenen tomrukların toplanmasına başlandı.

Haber Merkezi DHA
Selde denize sürüklenen tomruklar temizlenmeye başladı
Bölgelerde tomrukların toplanmasına devam ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketi nedeniyle denize sürüklenerek deniz seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların temizlenmesine başlandı.

DHA

Özel bir firma tarafından İstanbul'da imal edilen çelik tellerden oluşan, 120 metre boyunda ve 3,5 metre derinliğinde, 40 santimetre göz açıklığı bulunan, klemens kilit ile örülen, yüzey kısmında batmaması için mantar ve polietilen kafes borusu ile desteklenen ağla başlatılan çalışmada, ilk gün yaklaşık 3 bin tomruk toplandı.

Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu
GÜNDEM
Ayancıklı afetzede: Derenin başındaki tomruklar köprüyü tıkadı felaketimiz oldu

DHA

Toplanan tomruk ve ağaç malzemeleri Orman Bölge İşletmesi’ne ait toplama noktalarına götürüldü.

Bölgelerde tomrukların toplanmasına devam ediliyor.


Afet bölgesinde askerler vatandaşların eşyalarını da taşıyor: Devletimiz bütün imkanları ile burada
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Kastamonu’da 11 Ağustos’ta sel afetinin yaşandığı Bozkurt’ta, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’ne gelen her talep değerlendiriliyor. Bunun üzerine sel afetinden etkilenen selzedeler, eşyalarının taşınması noktasında yardım isteğinde bulundu. Bu talebi yerinde bulan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürmelerine yardım ediyor. Ekipler, selzedelerin askeri aracı hem yüklemelerinde hem de kamyonetten eşyaların taşınmasında da vatandaşlara yardımda bulunuyor.
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Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini söyleyen selzede Hikmet Bozkurt, sel felaketinde büyük zarar gördüğünü söyledi. Selde her şeyini kaybettiğini ifade eden Bozkurt, “Evim kullanılamaz halde. Evden çıkardığımız, kurtarabildiğimiz eşyalarımızı jandarma ve AFAD gönüllüleri ile Allah razı olsun hepsinden kurtardık. Şu anda bazı eşyalarımız sağlam. Allah devletimize zeval vermesin. Askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. AFAD gönüllerimizin Allah yardımcıları olsun. Hepsi koşturmaca içerisinde. Bir nebze olsun yaralarımız sarılıyor. Devletimiz bütün imkanları ile burada. Allah razı olsun hepsinden. Yapacak bir şey yok, her şey Allah’tan geldi. Devletimiz büyük, bütün yaralarımızı saracak İnşallah. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
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Afet bölgesinde askerler vatandaşların eşyalarını da taşıyor: Devletimiz bütün imkanları ile burada
Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşların eşyalarını taşımalarına yardım ediyor.

ABD'de sel felaketi: Ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
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Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.
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Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 45 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.
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Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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ABD'de sel felaketi: Ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.


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