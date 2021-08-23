Selde denize sürüklenen tomruklar temizlenmeye başladı

Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini söyleyen selzede Hikmet Bozkurt, sel felaketinde büyük zarar gördüğünü söyledi. Selde her şeyini kaybettiğini ifade eden Bozkurt, “Evim kullanılamaz halde. Evden çıkardığımız, kurtarabildiğimiz eşyalarımızı jandarma ve AFAD gönüllüleri ile Allah razı olsun hepsinden kurtardık. Şu anda bazı eşyalarımız sağlam. Allah devletimize zeval vermesin. Askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. AFAD gönüllerimizin Allah yardımcıları olsun. Hepsi koşturmaca içerisinde. Bir nebze olsun yaralarımız sarılıyor. Devletimiz bütün imkanları ile burada. Allah razı olsun hepsinden. Yapacak bir şey yok, her şey Allah’tan geldi. Devletimiz büyük, bütün yaralarımızı saracak İnşallah. Allah hepsinden razı olsun” dedi.