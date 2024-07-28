Sera artıklarından başlayan yangın seralara sıçradı: Havadan ve karadan müdahale süryor

Antalya'nın Serik ilçesinde sera artığı çöplerde başlayıp yayılan yangında bazı seralar ve palmiye ağaçları zarar gördü.
Aşağıkocayatak Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında bir seranın içerisinden sökülerek dışarı atılan sebze fidesi artıklarının yakılması nedeniyle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, yakınındaki seralara ve palmiye ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatte söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm tarladaki anız, 4 sera ve palmiye bahçesindeki 25 ağaç yanarak zarar gördü.