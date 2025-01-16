Serenay Sarıkaya ifade verdi

İfade sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, “Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok” dedi. Bir basın mensubunun yönelttiği “İtibar zedelenmesi mi var?” sorusuna ise, “Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz” şeklinde cevap verdi.