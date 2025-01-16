Serenay Sarıkaya ifade verdi

Tekelleşme iddialarının odağındaki Oyuncu Serenay Sarıkaya, dosya kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.
Şarkıcı Mert Demir ile para karşılığında reklam birlikteliği yaşadığı iddia edilen Sarıkaya, dün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne gelerek talimat bürosunda yaklaşık 30 dakika ifade verdi. Sarıkaya, hakkındaki iddiaların iftira ve yalan olduğunu savundu.
İfade sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, “Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok” dedi. Bir basın mensubunun yönelttiği “İtibar zedelenmesi mi var?” sorusuna ise, “Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz” şeklinde cevap verdi.
GEZİ'DE DE AKTİF ROL ALDI
Öte yandan Gezi Dava dosyasına giren konuşma tapelerinde, Menajer Ayşe Barım’ın Gezi protestoları sırasında aktif rol aldığı ortaya çıktı. O süreçte hazırlanan bir bildirinin oyuncu paylaşılması için Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Barım’ın iletişim kurduğu öne sürülüyor. Alabora’yı arayan Ayşe Barım’ın, “Şebnem aradı, Metin bana 10.30’da geldi. Senin için panik oldum, bunu böyle yayınlamayalım” dediği, Alabora’nın ise bu sözler üzerine, “Evet, çok yanlış, bu şekilde yayınlanmasın” dediği öne sürüldü. Görüşmelerde Gezi Olaylarına destek veren Şebnem Dönmez ve Levent Üzümcü’nün faaliyetleri de anlatılıyor.