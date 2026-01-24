Yeni Şafak
Sertavul Geçidi'nde sis etkili oldu

18:5724/01/2026, Cumartesi
G: 25/01/2026, Pazar
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kış lastiği kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
İç Anadolu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Sertavul Geçidi’nde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Karaman ile Mersin arasındaki geçitte görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde sis etkisini gösteriyor.

Sabah saatlerinde başlayan sis, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kış lastiği kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.


#Karaman
#Sertavul Geçidi
#sis
