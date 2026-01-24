Sertavul Geçidi'nde sis etkili oldu

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kış lastiği kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
İç Anadolu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Sertavul Geçidi’nde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Karaman ile Mersin arasındaki geçitte görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
#Karaman
#Sertavul Geçidi
#sis