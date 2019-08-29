Gündem Servis vaadi fos çıktı
İSTANBUL

Servis vaadi fos çıktı

Seçim öncesi katıldığı programlarda ve mitinglerde ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadinde bulunan İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bir vaadi daha fos çıktı. İmamoğlu ücretsiz yapacağını vaat ettiği öğrenci servislerine yüzde 13 zam yaptı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun "Bunu siz hakediyorsunuz" sloganıyla dile getirdiği “öğrenciler için ücretsiz servis” vaadi de yalan çıktı. Yerel seçimler öncesinde “Çocuklarımızın geleceğini garanti altına alacak çözümlerle geliyoruz. Getirdiğimiz çözümlerle çocuklarımız, evlerine yakın kreşlere, çocuk oyun merkezlerine, parklara, sağlıklı bir çevreye ve gıdaya kavuşacak, çeşitli eğitim destekleriyle tanışacak. İhtiyacı olan çocuklarımızın okul üniforma ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak. Ücretsiz servis desteği, etüt merkezleri, spor kursları, çocuk sağlığı merkezleriyle çocuklarımız her konuda desteklenecek” diyen İmamoğlu başkanlık koltuğuna oturduktan sonra çocuklar için hiçbir çalışma yapmadı.

ÜCRETSİZ DEDİ ZAM YAPTI

Tüm vaatlere rağmen İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Öte yandan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam kararı öncesi basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamasında "Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttüler. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan bir süreç vardı. Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşün bir çalışma hazırlandı" ifadesini kullandı.

BİR GECEDE 175 KİŞİ ÇIKARDI

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, yerel seçimler öncesinde okul servislerinin ücretsiz olacağını söylemişti. “Servis ücretlerinin parasını belediye ödeyecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Aile servis için beş kuruş para ödemeyecek” açıklamalarında bulunmuştu. İBB İştirak şirketi arasında yer alan Beltur A.Ş.’de çalışan 175 personele 27 Ağustos tarihinde belediye yönetimi tarafından kısa mesaj gönderildi. İşçilere gönderilen SMS'te "Genel Müdürlük makamının 27.08.2019 tarihli talimat yazısı gereğince görülen lüzum üzerine; İş Sözleşmeniz 4875 sayılı İş Kanununun 17. maddesi çerçevesinde tüm yasal haklarınız ödenerek 27.08.2019 tarihi itibariyle feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı. Son on günde işten çıkartılan işçilerin sayısı 263’ye ulaştı.

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