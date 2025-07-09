Ses kayıtları ortaya çıktı: Trump'tan Putin'e 'Moskova'yı yerle bir ederim' tehdidi

Amerikan basın kuruluşu CNN tarafından elde edilen ses kayıtlarına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla düzenlediği özel toplantılarda, Putin'i Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği iddia edildi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken seçim vaatleri arasında taraflar arasında barışı sağlamak olan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda henüz ilerleme kaydedemedi.
Putin ile yaptığı son görüşmeden memnun olmadığını söyleyen Trump, Ukrayna'ya olan silah desteğinin artırılacağını duyurdu.
Ses kayıtlarına ulaşıldı
Amerikan basın kuruluşu CNN, Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı.
Konuşmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği ileri sürüldü.
Moskova tehdidi
Filistin protestocuları hakkında da konuşmuş
Ses kayıtlarında Trump'ın, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriler hakkında da açıklamalarda bulunduğu duyuldu.
Göstericileri ülkeden sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savunan Trump'ın ses kayıtlarında, "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım." ifadeleri yer aldı.