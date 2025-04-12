Sessiz kalmak suça ortak olmaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail terör devletidir. Başka bir isim olamaz” dedi. Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) açılış konuşmasını yapan Erdoğan, işgalci İsrail’e çok sert tepki gösterdi. Dünyadaki sorunlara dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Uluslararası siyasetin gündemini domine eden birçok sorun, savaş, kriz ve gerilim yine bizim yakın çevremizde cereyan ediyor. Şunu da iftiharla söylemek durumundayım. Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz, aynı zamanda sahipleriyiz. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan bölgemizin bu köklü tarihine uygun olarak medeniyetin, huzurun, güvenliğin, barışın coğrafyası olmasını istiyoruz.”





GÜVENLİK KUŞAĞI İSTİYORUZ

“Komşularımızla iyi ilişkiler tesis ederek, iş birliği imkanlarını, ticaret imkanlarını genişleterek, ayrıca çatışan taraflar arasında diyalog köprüleri kurarak ülkemizin etrafında bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmak çabasındayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde, kaynaklarında gözümüz yok. Türkiye olarak nerede varlık gösteriyorsak, orada yerin altındakilerle değil, yerin üstündekilerle, yani insanlarla, yani canla ilgileniyoruz.”





APAÇIK SOYKIRIM

“Küresel vicdanı ve adaleti en fazla yaralayan meselelerin başında malumunuz Filistin’deki, özellikle de Gazze’deki zulüm geliyor. İsrail bir buçuk senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. Buna karşı sesimizi yükseltmek, bu zulme itiraz etmek, buna olabilecek en güçlü tepkiyi vermek bizim sadece kardeşlik değil, aynı zamanda insanlık vazifemizdir, insanlığımızın bir gereğidir. Çünkü hepimiz bir kalp taşıyoruz. İsrail’in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.”





211 GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ

“Bakınız daha birkaç gün önce Han Yunus şehrinde gazetecilerin kaldığı bir çadır, İsrail kuvvetleri tarafından bombalandı. Bu saldırıda üç gazeteci hayatını kaybetti. Yine 9’u medya mensubu 10 kişi ağır şekilde yaralandı. Şehit edilenlerin de biri Ahmet Mansur adında bir gazeteciydi. Saldırının ardından çadırın içinde diri diri yanan Ahmet Mansur’un görüntüleri bir yandan hepimizi dehşete düşürürken, diğer taraftan İsrail’in işlediği savaş ve insanlık suçlarını da bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail yönetimi bugüne kadar 211 gazeteciyi katletti, öldürdü.”





ALLAH AŞKINA BU NEDİR?

“Sadece bu sabah Han Yunus’ta aynı aileden 7’si çocuk 10 kişi şehit oldu. Şimdi bunun adı barbarlık değilse soruyorum, nedir? Ambulansın içinde yaralılara yardıma giden sağlık personelini infaz etmek, soruyorum sizlere, haydutluk değilse nedir? Masum bebekleri, çocukları, yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalışan kadınları acımasızca katletmek korkaklık değilse, soruyorum Allah aşkına bu nedir?”





ELİMİZİ VİCDANIMIZA KOYALIM

“Elimizi vicdanımıza koyalım ve şu soruyu lütfen kendimize soralım. ‘Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi?’ Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir. Başka bir isim olamaz. İsrail hükümeti, Filistin halkını topraklarından söküp atmaya, Filistinlilere ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya çalışmaktadır.”





Barış iki devletli çözümle mümkün

İşlediği her suç hukuk önünde cevapsız kalan İsrail, her seferinde biraz daha pervasızlaşmakta, daha kanlı, daha vicdansız saldırılara girişmektedir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İsrail, işgal karşısında meşru direniş haklarını kullanan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize terörist diyerek işlediği katliamları meşrulaştırma peşindedir. Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz. İsrail’in Gazze’deki devlet terörü devam ettikçe, ateşkes çabaları sabote edildikçe, masumların üzerine bomba yağdıkça bölgemize kalıcı barışın gelmesi oldukça zordur. Tekrar vurguluyorum. Orta Doğu’da barış ancak İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümü temelinde mümkündür. Bu da 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulmasına bağlıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha sorumluluk üstlenmeye, akan kanı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum” diye konuştu.





Sabrımızı kimse yanlış anlamasın

İsrail’in özellikle Lübnan’a ve Suriye’ye yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrarını doğrudan tehdit eden sorunlu bir ülkeye dönüştüğüne dikkat çeken Erdoğan, “İsrail’in saldırıları DEAŞ’la mücadele çabalarını da sekteye uğratıyor. Suriye’de etnik ve dini aidiyetleri kaşıyarak, ülkedeki azınlıkları hükümete karşı kışkırtarak 8 Aralık devrimini dinamitlemeye çalışıyor. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye’de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz. Suriye’nin yeni bir istikrarsızlık girdabına sürüklenmesine göz yummayız. Soğukkanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı. Sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir” dedi.





Trump ve Putin’le diyalog halindeyiz

“Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının muhafazası noktasında Sayın Trump ve Sayın Putin başta olmak üzere bölgede nüfuz sahibi tüm aktörlerle anlayış birliği içindeyiz, çok yakın diyalog halindeyiz” diyen Erdoğan, “Gerek bu anlayış birliği, gerek ülkemizin güvenlik planlamaları, gerekse Suriye hükümetiyle aramızdaki mutabakatlar çerçevesinde gerekli bütün adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” vurgusu yaptı.





AB’deki sandalyemize kavuşmalıyız

Türkiye’nin üç kıtanın merkezinde yer alan bir ülke olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öte yandan, Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefinden uzaklaştığına dair iddia ve eleştirilerin bizim nokta-i nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur. Eğer Avrupa Birliği mevcut sorunların üstesinden gelmek, yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilmek istiyorsa, buna göre davranmalı, bagajlarından kurtulmalı ve Türkiye tam üye olarak birlikteki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır.”





Şoklara karşı dirençliyiz

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine büyük önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Trump’ın ikinci döneminde kendisiyle olan yakın dostluğumuzun da katkısıyla Amerika’yla ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum. Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Şoklara karşı dirençli ekonomisiyle Türkiye bu süreci sadece sorunsuz atlatmakla kalmayacak, Allah’ın izniyle yeni dönemin kazananlarından da biri olacaktır.”





Diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel sorunlar ele alındı.





BARIŞIN MIMARI OLUN

İlham Aliyev görüşmesinde Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.





KARŞILIKLI ADIMLAR ATMALIYIZ

Jakov Milatovic ile görüşmesinde Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.





DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüşmesinde Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabaların sürdürüleceğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini belirtti.





DOĞU AKDENIZ IÇIN YAKIN TEMAS

Abdulhamid Dibeybe ile görüşmesinde Erdoğan, her alanda iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade ederek Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti.





Büyük Erdoğan tarihe geçecek

İsviçre’de ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden Die Weltwoche’de Francis Pike imzasıyla “Büyük Erdoğan” başlıklı bir makale yayımlandı. Makalede, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir” ifadesi kullanıldı.



