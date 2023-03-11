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Seyyar tuvalet ve banyo da yapıyorlar: Sıra fırın üretiminde

Yüz binlerce depremzedeye günlük sıcak yemek vermek için çalışan seyyar mutfaklara destek yerli üreticiler tarafından zirveye ulaştı. Üreticiler olarak bölgeye 40 seyyar mutfak gönderdiklerini ve bunların 100 bin kişiye yemek çıkardığını söyleyen Öztiryakiler Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, “Şu anda fırın ihtiyacı var. Bunun üretimine hız verdik” dedi.

Şuayip Alabay
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem bölgelerinde seyyar mutfak.

Deprem bölgelerinde seyyar mutfak.

Yerli mutfak ekipman üreticileri deprem bölgesinde sıcak yemek çıkaran mobil yemekhanelerin tüm ihtiyacını eksiksiz karşılmaka için canla başla çalışıyor. Türkiye’nin en büyük endüstriyel mutfak üreticilerinden Öztiryakiler, mutfak ekipmanının yanı sıra tuvalte ve banyo ihityacı için de kolları sıvadı. Deprem bölgesine yönelik üretim hatlarını esnettiklerini söyleyen Öztiryakiler Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, fırın ihityacının arttığını ve bunun üretimine ağırlık verdiklerini belirtti.

SEYYAR MUTFAKLARLA GÜNLÜK SICAK YEMEK ÇIKIYOR

Depremin ilk gününden itibaren bölgedeki vatandaşlar ve sanayicilerle iletişim halinde olduklarının altını çizen Öztiryaki, “Bizim elimizde yapılmış konteyner mutfaklarımız vardı. Bunları acilen bölgeye yolladık. Bölgedeki aşçılar bizim gönderdiğimiz konteynerleri kullanarak yemek ihtiyacını gidermeye çalıştılar. Biz firma olarak şu anda 30’a yakın konteyner mutfak yollamış olduk bölgeye. Bu konteynerlerin bir tanesinden günlük 3 bin kişiye yemek pişirilebiliyor. 3 tane ocağı, tenceresi, buzdolabı, su tankı, yangın tertibatı, elektrik tesisatı, su tesisatı ve izolasyona sahip olan mobil mutfaklardan bahsediyoruz. Yani bu şu demek bu konteyner bir yere indiği anda tüpü bağlayıp çalışabilecek formatta bir mobil tesisata sahip. Kepçesi kevgiri tüm malzemeleri içinde hazır” şeklinde konuştu.

Tahsin Öztiryaki.

TUVALET VE BANYO İMALATI YAPIYORUZ

Mobil mutfaklaırn imalatına da hız verdiklerini ve bağışlarla bunun karşılandığını söyleyen Tahsin Öztiryaki sözlerine şöyle devam etti:

“Hakikaten tüm mutfak sanayicileri bu konuda çok özverili davrandı. Sektör olarak en az 40 tane bağışlanan mobil mutfak konteyner var bölgede. Onun haricinde de yine sektörden talep edilen mutfaklar o bölgede yapıldı. 100 bin kişiye günlük sıcak yemek verecek kapasitede mobil mutfak konteynerlerimizi deprem bölgesine ulaştırdık. Sadece bununla da kalmadık. Kızılay’ın elindeki mutfaklar ve çadırlara kurulan mutfaklara da destek verdik. Şu anda mutfak ekipmanlarının dışında fırın ihtiyacı var, bunu karşılamaya çalışıyoruz. Fırıncı arkadaşlar fırın yapmaya çalışıyor. Biz şu anda mutfak ekipman üreticisi olarak tuvalet ve banyo ihityacına karşılık bu üretimi yapıyoruz.”

Tüm ihtiyaçlar yerli sanayiden

İhtiyaç dahilinde üretime elverişli ne varsa yaptıklarını vurgulayan Öztiryakiler Başkanvekili, “Tüm depremzedelerin ihtiyacı olan gıdayı üretecek mutfakların tüm ekipmanları yerli imkanlarla tedarik ediliyor. Bölgedeki mutfak ekipmanı üreticilerinin fabrikalarında hasara dönük olarak çok ciddi sorunlar yok. O bölgede fabrikası olan paydaşlarımızın en büyük sorunu ailesi veya yakınları depremde zarar görmüş personelin oluşu. Bu durum çalışmayı engelliyor” açıklamasını yaptı.

Geri dönme şartıyla işe aldık

Bölgede faaliyet gösteren mutfak sanayisinin personelinin geri dönmesi için de destek verdiklerini ifade eden Tahsin Öztiryaki, “Bu bölgeden gelen mutfak ekipman üreticisi personele dair bize bir istihdam talebi olmadı. Sadece Kahramanmaraş’tan bir mühendis arkadaş geldi. O arkadaş bizde işe başlayacak. Fakat bu mühendis arkadaş bizde geçici olarak çalışacak. Kendisi sorunlar bittiğinde tekrar döneceğini ifade etti” diye konuştu.



#İnsani Yardım
#Deprem
#Tahsin Öztiryaki
3 saat önce
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Seyyar tuvalet ve banyo da yapıyorlar: Sıra fırın üretiminde
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