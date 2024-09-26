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Siber saldırıya tek kalkan milli yazılım

Siber saldırıya tek kalkan milli yazılım

04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Dünyanın gündemi siber saldırılar. Savunma sanayii, sağlık, havacılık ve enerji gibi kritik sektörler tehdit altında. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Zeyveli, alınabilecek en önemli tedbirin “milli yazılım” olduğunu vurguladı. Zeyveli, ithal edilen ürünlerin test ve kontrollerinin de çok detaylı yapılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan’da çağrı cihazı ve telsizler üzerinden gerçekleştirdiği saldırılar “Sağlıktan güvenlik sektörüne kadar birçok alan bu tür saldırıların hedefi olabilir mi?” sorusunu akıllara getirdi. Akıllı telefonlar, IoT cihazları, sağlık ekipmanları ve hatta uydu sistemleri bile, saldırı amaçlı kullanılabilme özellikleri nedeniyle büyük risk teşkil ediyor. Bu cihazlar ele geçirildiğinde veya saldırı amaçlı kullanıldığında hem dijital veri güvenliği hem de fiziksel güvenlik tehlikeye girebilir. Konu ile ilgili uzmanlar, “milli yazılım” konusunda uyardı.


YAZILIM ÜZERİNDEN DELİYORLAR

Akıllı cihazlarla birlikte siber saldırıların da arttığını ifade eden Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve siber güvenlik danışmanı BeyazNet CEO'su Fatih Zeyveli, “Akıllı cihazlara yapılan saldırılar, genelde zayıf güvenlik önlemleri, açık portlar, güncellenmemiş yazılım ve zayıf şifrelemeyle mümkün oluyor” dedi. Saldırıların yazılımlar üzerinden gerçekleştirildiği bilgisini veren Zeyveli, saldırılara karşı alınabilecek en önemli tedbirin “milli yazılım”, “bunlarla donanmış teknolojik cihazlar” ve “zamanında yapılan güncelleme” olduğunu kaydetti.

Fatih Zeyveli

SAVUNMA, SAĞLIK, ENERJİ TEHDİT ALTINDA

İnternete bağlı tüm cihazlarda siber saldırı riski olduğunu belirten Zeyveli, hastanelerdeki sağlık cihazları ve enerji hatlarındaki PLC cihazlarına da siber saldırı düzenlenebileceğine dikkat çekti. “Dost olmadığımız ülkelerden ürün temin etmek çok riskli” diyen Zeyveli, saldırıların hedefi olmamak için yerli üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı: “İthal edilen ürünlerin test ve kontrolleri yapılmalı. Özellikle savunma sanayii, kritik altyapılar, sağlık, havacılık, enerji gibi kritik sektörlerde bu kontroller daha sık ve detaylı olmalı.”




#Milli teknoloji
#yazılım
#siber saldırı

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