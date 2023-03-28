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Sıcaklık 20 derece birden düşecek: Çarşamba günü yurt genelinde kar bekleniyor

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren yer yer 20 derece kadar düşmesi bekleniyor. 15 ila 20 derece arasında düşen hava sıcaklıklarının ardından Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı bekleniyor.

10:03 . 28/03/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye kısa süreli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde yaklaşık 15 ila 20 derece arasında düşüş yaşanacak.


TRT Haber'in haberine göre, Öyle ki Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminde görülmeyen kar yağışının baharda geleceği öngörülüyor. Hatta bu sistemin bazı yerlerde fırtınaya bile sebep olacağı belirtiliyor.


Ani kışa geçiş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, Soğuk hava ne zaman etkili olacak? En fazla Türkiye’nin hangi bölgeleri etkilenecek? gibi merak edilen soruları cevapladı.


Soğuk havanın salı gününden itibaren etkili olmaya başlayacağını söyleyen Dr. Okan Bozyurt,“Bu hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor. Yarın geceden itibaren hava sıcaklıklarında çok ani bir düşüş gerçekleşecek ve çarşamba günü pek çok bölgemizde kar yağışları gerçekleşecek. Perşembeden sonra hızlı bir şekilde doğuya kayacak. Çok fazla kalmayacak ve hava sıcakları yeniden yükselecek” diyor.




#Hava durumu
#Kar yağışı
#Meteoroloji
#Okan Bozyurt
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