Sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacak vatandaşlar tarafından merak edilen hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den 31 Temmuz için sağanak uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Edirne, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerin üzerine çıkması bekleniyor. .

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlar görülüyor. Orta ve güney bölgelerde ise hava bol güneşli. Yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyrediyor. Denizlerde rüzgar Marmara ve Orta Ege’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise rüzgarın orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

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MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

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EGE

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 15°C, 31°C

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Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C

Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 18°C, 34°C

Az bulutlu

ÇORUM 11°C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

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Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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