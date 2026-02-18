Yeni Şafak
Şiddete karşı tüm kurumlar seferber

Şiddete karşı tüm kurumlar seferber

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 18/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Darülaceze Başkanlığı ev sahipliğinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2026–2030) Hazırlık Çalıştayı” düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, toplumun en büyük gücünün aile olduğunu belirterek, güçlü bir aile yapısının ancak güçlü kadın ve çocuklarla mümkün olabileceğini söyledi. Çetin, “Bir kadının şiddete maruz kaldığı, çocukların kendini güvende hissetmediği bir ortamda sağlıklı bir aile yapısından söz edilemez” dedi.

EKONOMİK OLARAK DA GÜÇLENDİRİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rabia Güngör, şiddetle mücadelede yalnızca koruma tedbirleriyle yetinilmediğini, kadınların güvenliğinin sağlanmasının ardından ekonomik ve psikolojik güçlenmenin temel hedef olduğunu söyledi. Eğitimine devam etmek isteyen kadınlara açık öğretim ve yaygın eğitim imkanları sunduklarını belirten Güngör, İŞKUR ve özel sektör iş birlikleriyle meslek edindirme, kariyer danışmanlığı ve istihdam destekleri sağladıklarını ifade etti. Kadınların CV hazırlamadan uygun iş alanlarına yönlendirilmesine kadar kapsamlı rehberlik hizmeti verildiğini aktaran Güngör, girişimcilik projeleri ve yeni nesil eğitim programlarıyla üretime katılımın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Güngör, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş’ın bu konudaki yüksek duyarlılığı ve meseleye gösterdiği hassasiyet, yürüttüğümüz çalışmalara önemli bir rehberlik ve güç kazandırıyor” diye konuştu.


