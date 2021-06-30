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Sıfır Atık Sincan'ın yaşam felsefesi

Sincan Belediyesi vatandaşımızın rahatlıkla ulaşabileceği 181 noktada; 74 adet ( 6’lı grup ) mobil atık getirme merkezi, 54 adet ( 3’lü grup ) atık kumbarası, 44 adet ( 2’lü grup ) atık kumbarası ve 26 adet tekli atık kumbarası olmak üzere toplam 350 kumbara ile cam, demir, elektronik, kağıt, plastik, pil, tekstil ve bitkisel atık yağ olmak üzere 8 ayrı atık türü sahada. 14 ayrı atık türünü de 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi aracıyla da toplamak sureti ile çevre kazanımı elde etmektedir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıfır Atık Sincanın yaşam felsefesi
Sincan Belediyesi geri dönüşüm sistemleriyle birçok ödüle layık görüldü.

Sincan Belediyesi 2020 yılında 7.677 ton kâğıt, 5.769 ton plastik, 2.562 ton cam, 1.938 ton metali vb. atıkları geri dönüştürerek, 69 milyon Kwh elektriği, 94 bin varil petrolü, 10 milyon m3 suyu ve 130 bin ağacı çevre kazanım hanesine ekledi. Sadece geri dönüşüm ile yetinmeyen Sincan Belediyesi birçok ödüle layık görüldüğü kompostlama sistemleri ile gübre üretmeye başladı.

2021 yılında üretmiş olduğu ürünlerin sahada birebir kullanıldığı ve uygulamalı eğitim sistemine geçildiği Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezini faaliyete geçirdi. Eko Çiftlikte Makineli Kompost, Sokak Hayvanları için mama, solucan gübresi, kurtçuk, biogaz, sirke, açık kompost üretimi ile 2.400 adet balık oluşturulan gölette beslenmekte, bal arısı ile tozlanma yapılmakta 200 adeti meyve ağacı olmak üzere toplam 3.800 adet bitki türüne bakılmaktadır. Tesiste bölgemizdeki sebze türleri başta olmak üzere sebze yetiştirilmektedir. Bu sayede yerleşkede güçlü bir eko sistem oluşturulmaktadır.

Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi

Sıfır Atık Sincan İçin Geri Dönüşümden Çok Daha Fazlasını İfade Ediyor

Evsel, kentsel, tadilat ve zirai atık gibi birçok atık türünün çevreye geri kazandırılmasında büyük rol oynayan Belediye geçtiğimiz aylarda kompostlama sistemini geliştirerek sokak hayvanları için düzenli olarak üretim yapacak mama üretim tesisi projesini hayata geçirdi. Tek seferde 400 kg yaş mama üreten tesis, on ayrı rasyonda sokak hayvanları için besin değeri yüksek ve sağlıklı bir mama tarifi geliştirerek üretime geçti. Üstelik üretimi yapılan mamaların malzemeleri pazarlar, fırınlar, kasap ve marketlerindeki satışı yapılamamış ısıl işlem görmemiş temiz gıda atıklarından oluşuyor ve tamamen ücretsiz bir şekilde temin ediliyor. Böylelikle proje esnafların hayvanlara destek olması ve ilçe genelinde sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda farkındalığı artıran büyük bir adım atıyor.

İlçede hızla gelişen sıfır atık bilinci vatandaşların alışkanlıklarını da olumlu yönde etkiliyor. Kişi başına düşen atık sayısını hızla azaltan Sincan Belediyesi çevreci yaklaşımı ile çalışmalarına devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konu ile ilgili görüşlerini mutlulukla dile getirirken sık sık “Sıfır Atık basit bir kavram değil yaşam felsefemizdir.” Sözlerini vurguluyor.

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