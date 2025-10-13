Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt’te gıda malzemelerinin bulunduğu depo küle döndü

Siirt’te gıda malzemelerinin bulunduğu depo küle döndü

09:5713/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Siirt'te depo yangını
Siirt'te depo yangını

Siirt’te bir apartmanın alt katında gıda malzemelerinin bulunduğu depo yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Siirt’te bir apartmanın alt katında gıda malzemelerinin bulunduğu depo yanarak küle döndü.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın alt katındaki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken depoda bulunan gıda malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



#Siirt
#depo
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 13 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi