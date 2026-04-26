Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt’te koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Siirt’te koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

18:1726/04/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde koyun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada kamyonet devrilirken otomobil tarlaya yuvarlandı, çok sayıda koyun da telef oldu.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde koyun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kamyonet devrilirken, otomobil tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


#Siirt
#kamyonet
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
