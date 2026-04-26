Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
Muş'ta minibüsün devrildi: Çok sayıda yaralı var

12:4326/04/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Kazada sürücü ile yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bulanık-Muş kara yolunun Karakale köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABM 796 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

#Muş
#Bulanık
#Kaza
#Karakale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
