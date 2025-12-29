Sıla ve Melek Mosso konserinde usulsüzlük

Kaçmaz, ifadesinde festival hazırlıklarının 2024 yılı haziran ayında başladığını belirterek, organizatör Furkan Yapıcı’nın belediyeye getirdiği Arif Sevik’in, belediye başkanı ile görüştüğünü, ardından Kültür İşleri Birimi ve kendisine yönlendirildiğini anlattı. Yapılan toplantılarda festivalin içeriği, organizasyon yapısı ve sanatçı listesi ele alındı. Arif Sevik’in, kendi şirketine bağlı sanatçılardan oluşan bir liste sunduğunu anlatan Kaçmaz, bu listenin daha sonra Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Kültür İşlerinden sorumlu Berna Avcı tarafından değiştirildiğini öne sürdü. Kaçmaz, başkanın sevdiği sanatçıların listeye özellikle eklendiğini belirterek, “Başkan Sıla’nın, ağabeyi Uğur Kabadayı ise Melek Mosso’nun festivale alınmasını istedi. Ben de Erdal Erzincan’ın olmasını talep ettim, o da listeye eklendi. Arif’in çalıştığı firma Koşan Adam firmasıydı diye hatırlıyorum. Zaten festival ihalesi de bu firmaya verilmeye karar verildi” dedi.