Sıla ve Melek Mosso konserinde usulsüzlük

Şile Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, savcılık ifadesinde 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali’nin düzenlenme sürecine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Kaçmaz’ın anlatımına göre festival organizasyonu, ihale süreci tamamlanmadan planlandı; sahne alacak sanatçılar ise Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın kişisel tercihleri doğrultusunda belirlendi.
BAŞKAN ÖZEL OLARAK SILA’YI İSTEDİ
Kaçmaz, ifadesinde festival hazırlıklarının 2024 yılı haziran ayında başladığını belirterek, organizatör Furkan Yapıcı’nın belediyeye getirdiği Arif Sevik’in, belediye başkanı ile görüştüğünü, ardından Kültür İşleri Birimi ve kendisine yönlendirildiğini anlattı. Yapılan toplantılarda festivalin içeriği, organizasyon yapısı ve sanatçı listesi ele alındı. Arif Sevik’in, kendi şirketine bağlı sanatçılardan oluşan bir liste sunduğunu anlatan Kaçmaz, bu listenin daha sonra Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Kültür İşlerinden sorumlu Berna Avcı tarafından değiştirildiğini öne sürdü. Kaçmaz, başkanın sevdiği sanatçıların listeye özellikle eklendiğini belirterek, “Başkan Sıla’nın, ağabeyi Uğur Kabadayı ise Melek Mosso’nun festivale alınmasını istedi. Ben de Erdal Erzincan’ın olmasını talep ettim, o da listeye eklendi. Arif’in çalıştığı firma Koşan Adam firmasıydı diye hatırlıyorum. Zaten festival ihalesi de bu firmaya verilmeye karar verildi” dedi.
ÜÇ FİRMADAN GÖSTERMELİK TEKLİF
Kaçmaz, sanatçı listesi kesinleşmeden önce organizasyon firmasının belirlendiğini, ihale sürecinin ise “usule uygun görünmesi” amacıyla yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda üç firmadan teklif alındığını, ancak bu firmaların tamamının Koşan Adam Organizasyon ile organik bağının bulunduğunu belirtti. İhale öncesinde organizasyon firması sahibi Berkant Acil’in ofisinde yapılan toplantıya Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da katıldığını belirten Kaçmaz, bu görüşmede ödemelerin toplu değil, taksitler halinde yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. İfadesine göre, sanatçılarla yapılan anlaşmalar ihale sürecinden önce tamamlandı ve ücretler organizatör aracılığıyla belirlendi.
3 MİLYON GÖRÜNDÜ, 4 MİLYON VERİLDİ
Kaçmaz, festival bedelinin resmi kayıtlarda 3 milyon lira olarak görünmesine rağmen, Belediye Başkanına toplamda yaklaşık 4 milyon liranın peyderpey ödendiğini söyledi. Paraların, organizasyon firması tarafından Furkan Yapıcı ve Arif Sevik aracılığıyla başkana iletildiğini anlattı. Öte yandan savcılık, Furkan Yapıcı hakkında tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme, Yapıcı’nın tutuklanmasına karar verdi.