İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiasıyla 13 Eylül’de soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 45 kişiden Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. 19 kişi adli kontrol koşuluyla salıverilmişti. Soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.