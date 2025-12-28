İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiasıyla 13 Eylül’de soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 45 kişiden Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. 19 kişi adli kontrol koşuluyla salıverilmişti. Soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında, söz konusu suçlar açısından eylemleri bulunduğu delilleriyle birlikte tespit edilen İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi’nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.