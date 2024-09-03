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Silah kaçakçıları ‘Mercek’ altına alındı: 81 ilde bin 975 silah ele geçirildi

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik 'Mercek-24' operasyonları düzenlendi. Bin 878 Şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bin 975 silah ele geçirildi.

Pınar Görgü
08:11 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 08:53 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-24" operasyonlarında bin 878 şüpheliye işlem yapıldı, bin 975 silah ele geçirildi.


Jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 975'i ruhsatsız tabanca, 410'u kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33'ü uzun namlulu tüfek, 558'i ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 975 silah ele geçirildi.


  • İstanbul'da 159 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 227 şüpheli gözaltına alındı.

  • Adana'da 61 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheli gözaltına alındı.

  • İzmir'de 57 tabanca, 26 av tüfeği ele geçirildi. 94 şüpheli gözaltına alındı.

  • Mardin'de 45 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • Ankara'da 41 tabanca, 36 av tüfeği ele geçirildi. 97 şüpheli gözaltına alındı.

#Silah kaçakçılığı
#Mercek operasyonları
#emniyet
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