Silah kaçakçıları ‘Mercek’ altına alındı: 81 ilde bin 975 silah ele geçirildi

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-24" operasyonlarında bin 878 şüpheliye işlem yapıldı, bin 975 silah ele geçirildi.

Jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 975'i ruhsatsız tabanca, 410'u kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33'ü uzun namlulu tüfek, 558'i ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 975 silah ele geçirildi.