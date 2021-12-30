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GAZİANTEP

Silahlı banka soygunu girişimi

Gaziantep'te girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulunan şahıs, çalışanların ve müşterilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Silahlı banka soygunu girişimi
Gaziantep'te Silahlı banka soygunu girişimi.

Olay, sabah saatlerinde Ünaldı Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kaşkolla kapatarak müşteri gibi bankaya giren kişi, bir anlık dalgınlığından yararlandığı güvenlik görevlisinin silahını aldı. Şüpheli, silahla banka çalışanlarını tehdit ederek paraları istedi.

Gaziantep'te Silahlı banka soygunu girişimi.
Gaziantep'te Silahlı banka soygunu girişimi.
  • Banka çalışanları ve içeride işlem yapmak için bekleyen müşteriler tepki gösterince paniğe kapılan soyguncu, gasbettiği güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan çıkıp uzaklaştı.

Gaziantep'te Silahlı banka soygunu girişimi.
Gaziantep'te Silahlı banka soygunu girişimi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışanlar ile müşterilerin bilgisine başvurup güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun yapan şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.K'nın, internet üzerinden oynadığı yasa dışı bahisten dolayı yüklü miktarda borcu olduğu ve soygunu da bu yüzden işlediği öğrenildi. Soygun anı bankanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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