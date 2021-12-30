Olay, sabah saatlerinde Ünaldı Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kaşkolla kapatarak müşteri gibi bankaya giren kişi, bir anlık dalgınlığından yararlandığı güvenlik görevlisinin silahını aldı. Şüpheli, silahla banka çalışanlarını tehdit ederek paraları istedi.

Gaziantep'te Silahlı banka soygunu girişimi.

Banka çalışanları ve içeride işlem yapmak için bekleyen müşteriler tepki gösterince paniğe kapılan soyguncu, gasbettiği güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan çıkıp uzaklaştı.

Gaziantep'te Silahlı banka soygunu girişimi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışanlar ile müşterilerin bilgisine başvurup güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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