Silahlı Kuvvetler envanterine dev yenileme

*Milli silahları tek tek envanterine ekleyen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kullanımda olan araç ve sistemleri de kapsamlı şeklide modernize ediyor. Bu çerçevede halihazırda 49 modernizasyon ve satın

alma projesi yürütülüyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yürütülen başlıca modernizasyon çalışmaları şöyle:

* M60 tankı: İki ayrı modernizasyon projesi devam eden M60 tankının ilki, mevcut atış kontrol sistemini yeni Volkan-M ile değiştirecek, ayrıca M60T tanklarına ek zırh koruması ve korumalı mürettebat koltukları sağlayacak. Sözleşme Ocak 2023'te imzalandı. İkincisi, M60A3 tanklarının ateş gücünü, beka kabiliyetini ve hareket kabiliyetini güçlendiriyor. Prototip geliştirme çalışmaları devam ediyor.

* Leopard 2 A4 tankı: Platform varyantı, 2022 yılında imzalanan bir sözleşme kapsamında modernizasyon çalışmalarına tabi tutuluyor. Aselsan, tankın yangın kontrol sistemlerini sağlıyor. Uzaktan kumandalı silah istasyonları, komuta, kontrol, iletişim ve bilgi sistemleri, lazer uyarı sistemleri, sürücü görüş sistemleri, aktif koruma sistemleri ve yakın mesafe gözetleme sistemleriyle Leopard daha da güçlendirilecek.

* T-155 Fırtına kundağı motorlu obüs: Yeni nesil T-155'in yapımı sürüyor. Orijinal sözleşme 130 adetlik teslimatı kapsıyor. 2023 sonu itibarıyla 8 teslimat gerçekleştirilmişti. Ayrıca silah için bir motor da geliştiriliyor. Prototip motorun muayene ve kabul faaliyetleri 1 yıl önce tamamlandı.

* ZMA-15: Aselsan, diğer sistemlerin yanı sıra 25 mm Nefer kulesini sağlayıp ZMA-15’i modernize ediyor. Savunma Bakanlığı 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, araçların motor ve şanzımanının tamir ve revizyonunu gerçekleştiriyor.

DENİZALTI FİLOSU GENİŞLİYOR

* Milden denizaltı projesi: Deniz Kuvvetleri tasarım ofisi, ülkenin ilk yerli denizaltı programı üzerinde çalışıyor. İnşaat Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl bir test bloğunun inşaatına başlanacak ve ilk denizaltının inşasına yönelik çalışmaların 2025 yılında başlaması planlanıyor.

* Reis sınıfı denizaltı programı: 6 denizaltının üretimini içeren Reis projesinin ikinci denizaltısı Hızırreis, 25 Mayıs 2023'te başladı. Çalışmalar Gölcük Tersanesi'nde yürütülüyor.

* Preveze sınıfı denizaltı: Sistemlerin erken teslimatı için test ortamı görevi gören TCG Preveze denizaltısında entegrasyon ve test faaliyetleri sona eren Gölcük Tersanesi, Temmuz 2022'de TCG Sakarya'nın orta ömür yükseltmelerine başladı. Bu platform, ilk denizaltı olma özelliği taşıyor. Denizaltının modernizasyon özelliklerini alması için çalışmalar sürüyor. Preveze sınıfı denizaltıların tamamının 2027 yılına kadar bakım ve revizyon dönemlerinde modernize edilmesi planlanıyor.

* Barbaros sınıfı fırkateyn: Türkiye, Barbaros sınıfı fırkateynlerin sensörleri, silahları ve savaş yönetim sistemleri odaklı bir orta yaş modernizasyon projesi üzerinde çalışıyor. Yükseltmeyi alan ilk gemi olan TCG Barbaros'ta şu anda kabul testleri devam ediyor.

F-16’ların ömrü 2050’ye uzuyor

* F-16 savaş uçağı: Türk Hava Kuvvetleri için iki ayrı proje var. Bunlardan ilki, yeni F-16 Blok 70 uçağının temini ve hizmette olan mevcut F-16 Blok 40/50 uçak gövdelerine Viper modernizasyonu uygulanması. İkincisi ise halihazırda hizmette olan F-16C/D Blok 40/50 uçaklarının yapısal hizmet ömrünün 2050 yılına kadar uzatılması ve yapısal olarak güçlendirilmesi. Bu proje 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne ait tesislerde gerçekleşecek.

* Akıncı ve Anka-S İHA'ları: Çeşitli tiplerde Akıncı ve Anka-S İHA'larının tedarikine yönelik çalışmalar sürüyor. Her iki proje için de menzilin uydu yoluyla genişletilmesi kritik olarak değerlendiriliyor.

* Hürjet: Bu projenin öncelikli hedefi, modern savaş uçağı pilotlarının yetiştirilmesinde kritik rol oynayacak, performans özelliklerine sahip, tek motorlu, tandem koltuklu jet eğitim uçağının tasarlanıp üretilmesidir. Hürjet ilk uçuşunu geçen yıl yapmıştı.

* Hürkuş-B: Yeni nesil temel jet eğitimine yönelik bu program, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ek eğitim uçağı ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve TUSAŞ liderliğinde yürütülen projeyle savaşa hazırlık eğitiminin kalitesi ve uçuş personeli eğitiminin etkinliğinin artırılması hedefleniyor. İlk uçağın 2025 yılında teslim edilmesi planlanıyor.







