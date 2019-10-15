Gündem Silahta ve kapıda parmak izi çıktı
3. SAYFA

Silahta ve kapıda parmak izi çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde bakıcı olarak çalışan Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın 23 Eylül’deki ölümü tüm yönleriyle soruşturulmaya devam ediyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Nadira Kadirova
Nadira Kadirova

Soruşturma kapsamında, Kadirova’nın hayatını kaybetmesine neden olan silah ile kendisini kilitlediği odanın kapı kollarında parmak izi incelemesi yapıldı. Savcılık dosyasına giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı raporuna göre, silah ile oda kapısının iç kolu üzerinde Kadirova’nın parmak izi tespit edildi.

İKİ DEĞİL TEK MERMİ GİRİŞİ

Kadirova’nın bedeninde iki kurşun deliği olduğu iddia edilmişti. Soruşturma dosyasına yansıyan otopsi raporuna göre, iddiaların aksine Kadirova’nın bedeninde iki değil, tek mermi girişi ve çıkışı belirlendi. Öte yandan, savcılık Kadirova’ya ait olduğu belirtilen günlüğe incelemek üzere el koymuştu. Özbekçe yazılan günlüğün Türkçe’ye çevrileceği öğrenildi. Çevrinin tamamlanmasının ardından günlükteki notlar ile cep telefonundaki mesajların psikiyatri uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından incelenecek. Psikiyatri uzmanlarının söz konusu günlük ve mesajlardan yola çıkarak Kadirova’nın ruh haliyle ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi.

Ünal ikinci kez dinlendi

  • Şirin Ünal
  • Olayın hemen ardından ifadesi alınan Şirin Ünal, ikinci kez ifade verdi. Ünal’ın, kızı gibi sevdiğini söylediği Kadirova’nın yaşamını yitirdiği olayı şöyle anlattığı öğrenildi: “Kapının kilitli olduğunu fark edince merdivenle kırmaya çalıştık ama merdiven kırıldı. Sonra polis ve 112 ekipleri geldi onların da açmak için kullandığı çekiç de kırıldı. Kapı kırıldıktan sonra Kadirova 112 ekiplerince hastaneye götürüldü.”

Antalya'da cinayet: Komşusunu silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı
GÜNDEM
Antalya'da cinayet: Komşusunu silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı
6 bin askerle Münbiçe

6 bin askerle Münbiç'e

​Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG terör koridorunu paramparça etti.
Ambargo için alternatifler hazır

Ambargo için alternatifler hazır

​Avrupa ülkelerinin ambargo kararı TSK'yı etkilemeyecek.
Bir değil on Elif feda olsun

Bir değil on Elif feda olsun
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Srebrenitsa anneleri evlat nöbetine geliyor.
İstifa et

İstifa et

Mustafa ​Akıncı mecliste istifaya davet edildi.
Teröre destek Türkiye’ye köstek

Teröre destek Türkiye’ye köstek

​Avrupa Birliği bir kez daha PKK/YPG propagandası yaptı.

Silah şantajı kendilerini vurur

Silah şantajı kendilerini vurur

​Haluk Bayraktar Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattı.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Yeniden<br>ihracat seferberliği

Yeniden
ihracat seferberliği

Kurların yükselmesi daha fazla ihracat için fırsat olabilir.
Paris'te <br>çaktık selamı!

Paris'te
çaktık selamı!

Sansürlü maçtan asker selamı ve 1 puanla döndük.
TVNET görüntüledi

TVNET görüntüledi

​Münbiç ve Ayn El Arab hatlarındaki terör üslerini görüntülendi.
ABD'den küstah yaptırım

ABD'den küstah yaptırım

Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı.
Tüyleri diken diken etti

Tüyleri diken diken etti

​Merih Demiral'ın görüntüsü sosyal medyada gündem haline geldi.
Erdoğan ile Macron görüştü

Erdoğan ile Macron görüştü

​Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.