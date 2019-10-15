Silahta ve kapıda parmak izi çıktı

Soruşturma kapsamında, Kadirova’nın hayatını kaybetmesine neden olan silah ile kendisini kilitlediği odanın kapı kollarında parmak izi incelemesi yapıldı. Savcılık dosyasına giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı raporuna göre, silah ile oda kapısının iç kolu üzerinde Kadirova’nın parmak izi tespit edildi.

İKİ DEĞİL TEK MERMİ GİRİŞİ

Kadirova’nın bedeninde iki kurşun deliği olduğu iddia edilmişti. Soruşturma dosyasına yansıyan otopsi raporuna göre, iddiaların aksine Kadirova’nın bedeninde iki değil, tek mermi girişi ve çıkışı belirlendi. Öte yandan, savcılık Kadirova’ya ait olduğu belirtilen günlüğe incelemek üzere el koymuştu. Özbekçe yazılan günlüğün Türkçe’ye çevrileceği öğrenildi. Çevrinin tamamlanmasının ardından günlükteki notlar ile cep telefonundaki mesajların psikiyatri uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından incelenecek. Psikiyatri uzmanlarının söz konusu günlük ve mesajlardan yola çıkarak Kadirova’nın ruh haliyle ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi.

Ünal ikinci kez dinlendi

Şirin Ünal

Olayın hemen ardından ifadesi alınan Şirin Ünal, ikinci kez ifade verdi. Ünal’ın, kızı gibi sevdiğini söylediği Kadirova’nın yaşamını yitirdiği olayı şöyle anlattığı öğrenildi: “Kapının kilitli olduğunu fark edince merdivenle kırmaya çalıştık ama merdiven kırıldı. Sonra polis ve 112 ekipleri geldi onların da açmak için kullandığı çekiç de kırıldı. Kapı kırıldıktan sonra Kadirova 112 ekiplerince hastaneye götürüldü.”