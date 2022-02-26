​Silivri Belediyesi ürettiğini köylülere dağıtıyor ​

Silivri Belediyesi, Akören Mahalle Evi’nde eğitim gören kadın kursiyerler ve mahalleli kadınlara kahvaltı programı düzenledi. Akören Mahallesi’nden yaklaşık 60 kadının Kalepark Sosyal Tesislerinde misafir edildiği programa Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Belediye Meclis üyeleri Filiz Güler ve Sultan Aşkın ile Akören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ergin katıldı. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda konuşan Başkan Yılmaz, kadınların hayatın içindeki önemine değinirken, Silivri Belediyesi tarafından kadınlar için yapılan hizmet ve destek projeleri ilgili bilgiler verdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz.

‘SİLİVRİ’DE ÜRETİLEN İSTANBUL’U BESLER’

Konuşmasında Silivri Belediyesi tarafından çiftçi ve hayvancıya yönelik destekler ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle çok müstesna, çok önemli bir şehir. Birçok potansiyeli içerisinde barındırıyor. Biz Silivri’nin yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibret görülen bir anlayışla yönetilemeyeceğini her fırsatta söyledik. Akören, Danamandıra, Sayalar gibi köylerimiz, Silivri’ye değer katan verimli topraklarımız var. Belediye olarak bu topraklardan gönlünü ayırmayan çiftçilerimizle, hayvancılarımızla beraber olacağız ve her zaman destek olacağız” diye konuştu.

REKLAM

Pandemide gıdanın ne kadar önemli olduğunu, herkesin kendi gıdasını üretmesi gerektiğini yaşayarak gördüklerine dikkat çeken Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü;

BELEDİYE ÜRETTİĞİNİ KÖYLÜYE DAĞITIYOR

“Biz bu düşünceden hareketle çiftçilik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Belediyemize ait olan ve daha önce hiç ekilmeyen, kimin ektiği belli olmayan eşe, dosta ahbaba verilmiş ve hiçbir kira alınmadan ekilen tarlalarımız vardı. Biz şu an Silivri Belediyesi olarak 3 bin 500 dönüm arazide çiftçilik yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz ürünleri köylerimizde tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz.”

Bu yıl 100 bin balya saman, 30 bin balya yem bezelyesi ve 100 bin litre ayçiçek yağı üretimini hedeflediklerini dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “İddia ediyorum Akören’deki, Fener’deki, Kurfallı’daki tarım arazileri gün gelecek imarlı arazilerden daha değerli hale gelecek. Silivri’de üretirsek ürettiklerimiz 16 milyon nüfuslu İstanbul’u besleyebilir. Silivri’de o potansiyel ve kapasite var. Bu, Silivri’de yaşayan çiftçinin köylünün tekrar eski günlerdeki bolluğa berekete kavuşması demek. Bunun için kooperatifleşme adına, kadın kooperatifleri adına yapacağımız çalışmalar var” ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘KÖYLERDE YAŞAYAN FAKİRİ BİZE BİLDİRİN’

Silivri Belediyesi tarafından Akören’e yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Akören’de bir hayırseverimizle sağlık evimizi bitirdik. Sizlerin, düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması yapabileceğiniz, çocuklarınızın spor yapabileceği bir parkı Akören’e hediye edeceğiz. İnşallah Haziran ayı içerisinde tamamlamış olacağız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile hasta nakil hizmetlerimiz, sağlık hizmetlerimiz, evde bakım hizmetlerimiz, gıda, giyecek yardımlarımız var. Sizlerden ricam köyde fakir, yetim kim varsa muhtarınız aracılığı ile bize bildirin, bizim haberimiz olsun. Eğer biz oraya gelip o fakire, düşküne yardım etmezsek gelin benim yakama yapışın. Silivri sadece sahilden ve çarşı merkezinden ibaret değil diyerek köylere gözümüzü yumup kulağımızı kapatmıyoruz” diye konuştu.Kahvaltıya katılan kursiyerler Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a kadınlara verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

REKLAM

GÜNDEM Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti: 10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak