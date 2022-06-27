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İSTANBUL

Şimdi İstanbul’da kamp zamanı

Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı alanlarda tatil yapmak yerine doğayı tercih eden yüzlerce vatandaş hafta sonunda buluşma adresi Kilyos oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şimdi İstanbul’da kamp zamanı
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Doğada Yaşam Okulu’nda gerçekleşen “Orcamp ile Orman Lezzetleri Kampı” bu sene de çok büyük ilgi gördü. Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen “Orcamp ile Orman Lezzetleri kampı” bu yıl da yüzlerce doğa tutkununu bir araya getirdi. Aileleriyle birlikte üç gün doğada geçiren yüzlerce vatandaş hem doyasıya eğlendi hem de doğanın olanaklarından faydalandı.

İNSANLAR OTELLERDEN SIKILDI

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte çocuklara temel kampçılık eğitimi verildi. Kamp ateşi etrafında gerçekleşen canlı müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşayan doğa tutkunlarına Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi. 150 kilo etle yapılan saç kavurma öğlen yemeği olarak ikram edildi. Yüzlerce doğa tutkununun kampta buluşturan Tuncay Şentürk, salgın nedeniyle kampçılığın büyük ilgi gördüğünü belirterek, “İnsanlarımız artık kapalı alanlarda tatil yapmak istemiyor. Pandemi insanların tatil anlayışını değiştirdi. Karavanla gezmek, kamp çadırlarıyla tatile bölgelerine gitmek artık yeni trend tatil anlayışı oldu. Hem çok ucuza tatil yapıyorlar hem de doğanın tüm olanaklarından faydalanıyorlar” diye konuştu.

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