Şimdi okullu olduk

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl hayata geçirilen uyum eğitimleri, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için başladı. Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek. Uyum eğitiminin ilk günü ailelere ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtıldı. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.
SINIFLAR SÜSLENDİ
Okul öncesi öğrenciler için ilk gün sınıf ortamı hazırlandı, sınıflar balonlarla süslendi. Bazı okullarda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Sınıf arkadaşıyla tanışan bazı minik öğrenciler okul bahçesinde oyun oynadı. Ailelerle tanışma etkinlikleri düzenlendi. Çocuklara sınıflar, rehberlik servisleri, kütüphane, tuvalet, lavabo, okul bahçesi gibi okulun bölümleri tanıtıldı. Bugün de öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle kaynaştırma faaliyetleri yürütülecek.
Ailelere yönelik “İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası” sunumu yapılacak. Çocukların da katılımıyla sınıf kuralları belirlenecek.
OKUL HAYATININ İLK GÜNÜ
İstanbul'da binlerce minik öğrenci dün ders başı yaptı. Eyüpsultan'da öğrencilere yönelik Ragıp Kutmangil İlkokulu’nda uyum haftası kapsamında tören düzenlendi. Ragıp Kutmangil İlkokulu öğretmenlerinden Vedide Erol da 24 yıllık öğretmen olmasına rağmen yeniden birinci sınıflarla başlamanın heyecanını yaşadığı söyledi. Erol, "Bu döngü hep devam ediyor. Ne mutlu ki sağlıkla yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ye birlikte değişen müfredat ve değişen ders kitapları, yeni içeriklerin çocuklar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni program eminim ki çok daha verimli geçecek." şeklinde konuştu. Velilerden Duygu Bayrak, çocuğunun birinci sınıfa başlayacağını söyleyerek "Çok heyecanlıyım, çok güzel olacağını düşünüyorum, çok değerli öğretmenlerimiz var. Onlarla birlikte eğitimin başlangıcı olacak. Umarım onlar için ve tüm çocuklar için hayırlı olur." dedi. Erhan Denkçi ise "Bugün itibarıyla kızımız İpek okul hayatına başlıyor. Çok uzun bir yolculuk olacak önünde. Umarız her şey dilediği gibi olur, çok başarılı olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.