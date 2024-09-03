Şimdi okullu olduk

İstanbul'da binlerce minik öğrenci dün ders başı yaptı. Eyüpsultan'da öğrencilere yönelik Ragıp Kutmangil İlkokulu’nda uyum haftası kapsamında tören düzenlendi. Ragıp Kutmangil İlkokulu öğretmenlerinden Vedide Erol da 24 yıllık öğretmen olmasına rağmen yeniden birinci sınıflarla başlamanın heyecanını yaşadığı söyledi. Erol, "Bu döngü hep devam ediyor. Ne mutlu ki sağlıkla yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ye birlikte değişen müfredat ve değişen ders kitapları, yeni içeriklerin çocuklar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni program eminim ki çok daha verimli geçecek." şeklinde konuştu. Velilerden Duygu Bayrak, çocuğunun birinci sınıfa başlayacağını söyleyerek "Çok heyecanlıyım, çok güzel olacağını düşünüyorum, çok değerli öğretmenlerimiz var. Onlarla birlikte eğitimin başlangıcı olacak. Umarım onlar için ve tüm çocuklar için hayırlı olur." dedi. Erhan Denkçi ise "Bugün itibarıyla kızımız İpek okul hayatına başlıyor. Çok uzun bir yolculuk olacak önünde. Umarız her şey dilediği gibi olur, çok başarılı olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.