Gündem Sınav salonunda fark edildi anında gözaltına alındı Ehliyet sınavında joker operasyonu
İSTANBUL

Sınav salonunda fark edildi anında gözaltına alındı: Ehliyet sınavında joker operasyonu

Sahte evrak düzenleyerek arkadaşının yerine sınava giren bir kişi, sınav gözetmenlerinin dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Arkadaşının yerine sınava giren kişi gözaltına alındı.
Arkadaşının yerine sınava giren kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane’de, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Salonunda meydana gelen olayda bir kişi, sahte evrak düzenleyerek daha önce ehliyet sınavından kalan arkadaşının yerine sınava girdi.

GÖZETMENLERİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

Sınava giren kişinin davranışlarından şüphelenen gözetmenler, şüphelendikleri şahsın sınav giriş belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrol sonucu evrakların sahte olduğunu belirleyen sınav gözetmenleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, evrakta sahtecilik yapan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kağıthane Çağlayan Polis Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA
Arkadaşının yerine sınava giren şüpheli gözaltına alındı.
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