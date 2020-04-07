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​Sincan Belediyesinden akıllı belediyecilik hizmetleri

Sincan Belediyesinden akıllı belediyecilik hizmetleri

Sincan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğünün desteğiyle hizmet erişim alanını hızla genişletiyor. "E-Eksper” ve “E-İskan” uygulamaları büyük kolaylıklar sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan Belediyesi hizmet erişim alanını hızla genişletiyor.
Sincan Belediyesi hizmet erişim alanını hızla genişletiyor.

İnsan odaklı hizmet ilkesinden hareketle akıllı şehircilik kapsamında Türkiye’nin öncü belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, “2020 – 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında “E-Eksper” ve “E-İskan” uygulamalarını www.sincan.bel.tr internet adresinden “E-Belediye Hizmetleri” altında kullanıma sundu. Uygulamaların tamamlayıcısı niteliğinde ve Covid-19 salgını önlemi kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Servislerine uzaktan erişimi sağlayan “Telegram İletişim Grupları” oluşturuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen gayrimenkul değerleme lisansına sahip firmaların kullanımına sunulan “E-Eksper” uygulaması kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Servisi bünyesinde bulunan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, enerji kimlik belgesi, mimari proje vb. belgelere uzaktan erişim sağlanıyor. Sincan ilçe sınırları içerisinde bulunan yapıların yapı kullanma izin (iskan) belgelerinin mevcudiyeti “E-İskan” uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü servisleri için, mobil iletişim uygulaması olan Telegram üzerinden oluşturulan gruplar (sincanonkabul, sincanmimari, sincanpeyzaj, sincanstatik, sincanmekanik, sincanruhsat, sincanhakedis, sincanzeminetud, sincaniskan, sincanarazi) yapı denetim, proje ve müteahhit firmaları ile vatandaşların ilgili servislerle anlık ve uzaktan iletişim kurmasını sağlıyor.

Akıllı şehircilik uygulamaları ile verilen hizmetlere erişimi fiziksel sınırların dışına çıkaran İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bir yandan vatandaşların hizmetlere uzaktan ve anında ulaşmasını sağlayarak Covid-19 salgınının önlenmesine yardımcı olurken, bir yandan da ortalama bir kişinin toplam karbon ayak izinin %12’sini oluşturan kamu hizmetlerinden kaynaklı karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyor.

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