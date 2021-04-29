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Gündem Sinoplu esnaf hiç gitmediği İstanbuldaki köprüden üç kez ceza yedi
SİNOP

Sinoplu esnaf hiç gitmediği İstanbul'daki köprüden üç kez ceza yedi

Sinop’ta yaşayan Seyfettin Aksan, 6 aydır şehir dışına çıkmadığı ve kendi otomobiliyle hiç İstanbul’a gitmediği halde kendisine Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Sinoplu esnaf hiç gitmediği İstanbuldaki köprüden üç kez ceza yedi
Seyfettin Aksan

Sinop’ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan, iddiaya göre, hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle ceza yedi. Aksan’ın 5 yıl önce aldığı 57 AR 204 plakalı otomobiline yakın zamanlarda 3 defa köprü, 1 defa otoyol geçiş ücreti kesildi.


Altı aydır şehir dışına çıkmadığını ve hayatında kendi otomobiliyle hiç İstanbul’a gitmediğini söyleyen Seyfettin Aksan, cezayı görünce şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Aksan, itiraz için polisin yolunu tuttu.

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Otomobil Sivas il sınırından çıkmadı: Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor
FOTOĞRAF 9
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Sivas kent merkezinde yaşayan İzzet Gül'ün 24 yıldır sahibi olduğu otomobiline ilgisi dikkat çekiyor.
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Gül, 1996 yılında emekli olduğunda satın aldığı otomobiline bugüne kadar gözü gibi baktı.
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Temel bakımlarının haricinde usta eli değmeyen 12 bin kilometredeki otomobil, orijinal otomobil tutkunlarının iştahını kabartıyor.
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Otomobiliyle 1 tek ceza bile yemeyen Gül, aracıyla hiçbir kazaya da karışmadı.
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Gül, birçok kişinin değerinin üzerinde ücret teklif edilmesine rağmen garajından çıkarmadığı otomobilini satmaya yanaşmadı.
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Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, “Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi “ dedi.
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Otomobilinin orijinal olduğu için taliplisinin çok olduğunu belirten Gül, “Almak isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum. Almak isteyen çok oluyor ama ben memnunum arabamdan satmıyorum. Otomobilimin orijinal olması onların dikkatini çekiyor. Arabaya bakıyorlar, hiçbir taraf değişilmemiş. Ben arabamı güneşe komam, soğuğa komam, çukurlara vurmam. Arabam garajımda durur. Aracımı 24 yıldır her kullanımının ardından garaja bırakırım“ dedi.
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İzzet Gül'ün eşi Firuze Gül eşinin otomobili fazla kullanmadığını belirterek, “ Otomobil 1996 yılından beri bizde. Ben arabayı kullanamıyorum, ehliyetim yoktur. Biz bu arabayla hiçbir uzak yere gitmedik. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçeleri birde Küpeli köyüne gittik. Başka bir yere gitmedik. Eşim arabaya çok fazla kullanmıyor. Evden bahçeye, bahçeden eve geliyor“ dedi.
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Otomobil Sivas il sınırından çıkmadı: Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor
Sivas'ta yaşayan İzzet Gül, tek bir parçası bile değişmeyen 28 yaşındaki otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor.


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