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Sıradaki parça: Mehter Marşı... Türkiye’de ilk kez uygulanan melodili yolun ikinci projesinin detayları belli oldu

Sıradaki parça: Mehter Marşı... Türkiye’de ilk kez uygulanan melodili yolun ikinci projesinin detayları belli oldu

11:448/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türk Marşı'ndan sonra şimdi sıra Mehter Marşı'nda
Türk Marşı'ndan sonra şimdi sıra Mehter Marşı'nda

Türkiye’de ilk kez uygulanan melodili yolun ikinci projesinin detayları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara Eskişehir Devlet Yolu’nda hayata geçirildiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada "Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Melodili Yol projesi ile keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını ifade etti. Müzikli yolu ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolunun Sivrihisar Çıkışı 37. kilometresinde uygulamaya başladıklarını anımsattı.



Sıradaki parça: Mehter Marşı


Bakan Uraloğlu, “Melodili yol uygulamasıyla sürücülere müzikal bir yolculuk sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor.” dedi.



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Sıradaki parça: Mehter Marşı... Türkiye’de ilk kez uygulanan melodili yolun ikinci projesinin detayları belli oldu
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Sabit hız ve yolun fiziksel özellikleri önemli


Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini ifade etti.



Uraloğlu, “Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için, taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor.” açıklamasında bulundu.



#Melodili Yol
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#Mehter Marşı
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