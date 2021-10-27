Gündem Şirin Payzın tezkere kararından rahatsız oldu
POLİTİKA

Şirin Payzın tezkere kararından rahatsız oldu

Türkiye'nin içişlerine karışan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki gösteren Halk TV sunucusu Şirin Payzın, şimdi de Suriye'ye sınır ötesi operasyonlar için istenen iki yıllık tezkereye karşı çıktı. Payzın, rahatsızlığını "Amerika ve Rusya’nın oyun kurucu olduğu Suriye’ye asker göndermek için tezkere istiyorlar" diyerek saklamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirin Payzın tezkere kararından rahatsız oldu
Şirin Payzın

TBMM Genel Kurulu’nda dün Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereler görüşüldü. Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP’nin “hayır” oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

"TEZKERE İSTİYORLAR"

Terör örgütlerine operasyon için istenen tezkere, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Payzın, "Dün mandacılara diz çöktürdük falan diyorlardı bugün Amerika ve Rusya’nın oyun kurucu olduğu Suriye’ye asker göndermek için tezkere istiyorlar." ifadeleriyle karardan memnun olmadığını gözler önüne serdi.

GERİ ADIM TEPKİSİ

Payzın, Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki göstermişti. Elçileri yaptıkları açıklamanın arkasında durmamakla suçlamıştı. Payzın, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın, ne diye diplomasi oyunu oynarsın?" diyerek, hükümeti haklı çıkardıklarını savunmuştu.

Şirin Payzın tepkili: Büyükelçiler sözlerinin arkasında durmadı
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Şirin Payzın tepkili: Büyükelçiler sözlerinin arkasında durmadı

NEDEN AFRİKA'DA?

Payzın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştireceği ziyaretten rahatsızlık duymuştu. "Ne işimiz var Libya'da, Suriye'de?" söylemlerini hatırlatan bir çıkışta bulunan Payzın, "Bu ziyaretlerin amacı nedir?" diye sormuştu.

Şirin Payzın: Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin amacı ne?
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