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Şırnak Valiliği duyurdu: Gabar Dağı 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinde 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilerek, girişlerin yasaklandığını duyurdu.

15:51 - 27/01/2024 Cumartesi
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların yasaklanan bölgelere girmemeleri istendi. Açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 26 Ocak 2024 - 09 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 on beş gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.




#Şırnak
#geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
#Gabar dağı
41 dakika önce
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