Şırnak’ta 2 kadın terörist teslim oldu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı/5’inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesi’nde saat 13.30 sıralarında, Güllüce Dağı eteklerinden üs bölgesi istikametine doğru yaya olarak yaklaşan 2 kadının terör örgütü mensubu olduklarının tespiti üzerine ‘teslim ol’ çağrısı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "21 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Çatak İlçe Jandarma Komutanlığımızca kayıp şahıs olarak aranan M.O. ve S.T. isimli örgüt mensupları, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olmuşlardır. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Şırnak İl Jandarma Komutanlığı/TEM Şube Müdürlüğü personelince teslim alınan BTÖ mensupları gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Adı geçen bölücü terör örgütü mensupları, 27 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Kıran-2 Operasyonu’nda, operasyon birliklerinin uyguladığı yoğun, etkin ve etkili faaliyetler neticesinde teslim olduklarını beyan etmişlerdir"
Ayrıca terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam ettiği de belirtildi.