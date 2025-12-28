Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı

17:5228/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Şırnak'ta feci kaza.
Şırnak'ta feci kaza.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kontrolden çıkan pikabın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak–Beytüşşebap kara yolunun Taşarası köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali K. yönetimindeki 25 ADL 847 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilöz Deresi’ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Pikap ise bir süre sonra tamamen suya gömüldü.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#pikap
#Şırnak
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz mi? Otobüs, Metrobüs, Tramvay ücretsiz mi?