Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kontrolden çıkan pikabın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şırnak–Beytüşşebap kara yolunun Taşarası köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali K. yönetimindeki 25 ADL 847 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilöz Deresi’ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Pikap ise bir süre sonra tamamen suya gömüldü.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.