Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Pikap ise bir süre sonra tamamen suya gömüldü.