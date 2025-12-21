Tarsus’ta trafik kazası: Üç kişi yaralandı

Kaza, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ç. (18) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D. (36) adlı kadınlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kadın, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.