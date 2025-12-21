Yeni Şafak
Tarsus’ta trafik kazası: Üç kişi yaralandı

Tarsus’ta trafik kazası: Üç kişi yaralandı

18:1921/12/2025, Pazar
G: 22/12/2025, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ç. (18) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D. (36) adlı kadınlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kadın, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Mersin
#Tarsus
#kaza
