Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaya ağır yaralandı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaya ağır yaralandı

17:0227/12/2025, Cumartesi
IHA
Şanlıurfa

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Birecik karayolunun Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.A.’ya seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 27 APM 762 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.A. yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




