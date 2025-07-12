Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin adı verildi

olması bizler için büyük bir

olması bizler için büyük bir

başta olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine

başta olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine

─ Bu anlamlı karara vesile olan

─ Bu anlamlı karara vesile olan

Mardin'in Şırnak'a bağlandığı noktadaki bulvarın adı da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak biliniyor. Yeni kararla birlikte, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın devamı niteliğinde olan ve Hakkari'yi Şırnak'a bağlayan kısma Devlet Bahçeli Bulvarı adı verilmiş oldu.