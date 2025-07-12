Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin adı verildi

Şırnak'taki Hakkari Bulvarı'nın adında değişikliğe gidildi
MHP Şırnak İl Başkanlığı, Belediye Meclisi'nin Temmuz ayında aldığı kararla şehirdeki Hakkari Bulvarı'nın adının "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile sair tüm Belediye Meclis üyelerine teşekkür edildi.
Şırnak Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, şehirdeki Hakkari Bulvarı'nın adı
"Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak
değiştirildi.
MHP Şırnak İl Başkanlığı, gelişmeyi sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter)
yayınladığı bir paylaşımla
duyurdu:
─ Şırnak Belediye Meclisimizin Temmuz ayı oturumunda alınan kararla,
Hakkari Bulvarı'nın ismi "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirilmiştir.
─
"Önce ülkem ve milletim"
diyerek ömrünü Türk milletine adamış,
milli duruşun ve devlet aklının sembolü
olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının
kadim şehrimizde yaşatılacak
olması bizler için büyük bir
onur ve gururdur.
─ Bu anlamlı karara vesile olan
Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka
başta olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine
gönülden teşekkür ediyoruz.
─ Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar,
birlik ve dirliğimizin yolunu
aydınlatmaya devam edecektir.
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın devamı oldu
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın devamı oldu
Mardin'in Şırnak'a bağlandığı noktadaki bulvarın adı da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak biliniyor. Yeni kararla birlikte, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın devamı niteliğinde olan ve Hakkari'yi Şırnak'a bağlayan kısma Devlet Bahçeli Bulvarı adı verilmiş oldu.
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